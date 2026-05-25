No te pierdas el live con Javier “Chuleta Metalera”, el primer eliminado de MasterChef 24/7 con los hosts digitales

El primer domingo de eliminación en MasterChef 24/7 estuvo lleno de emociones y dejó a Javier Lara "La Chuleta Metalera" fuera de la competencia. Y aunque su estancia fue corta, sí le dejó una gran experiencia al parrillero y en el live con los hosts digitales va a contar todos los detalles y secretos de su paso por la cocina más famosa de México.

Esta entrevista con Leslie Gallardo y Antonio Betancourt es HOY 25 de mayo a las 16:00 horas a través de las redes sociales de MasterChef 24/7. Así que si no te quieres perder las revelaciones de Javier "Chuleta" Metalera y sus reacciones por esta sorpresiva expulsión, sintoniza el live por Instagram, la app de Azteca UNO y el sitio web.

@masterchefmx Javier se convierte en el primer eliminado de esta noche, gracias por haber cocinado con el alma y el corazón. 🤘🏼 #MasterChefMx 24/7 🔥 EN VIVO AHORA Acceso Total en #DisneyPlus. 📺 ♬ sonido original - MasterChef México

Quiénes fueron los participantes de MasterChef 24/7 SALVADOS en el primer domingo de eliminación

Aunque la suerte no estuvo a favor de Javier Lara "La Chuleta Metalera" y sus platillos no le bastaron para seguir en la competencia, hubo otros participantes que sí tuvieron una gran noche y lograron quedarse una semana más. Al principio del programa del 24 de mayo, eran 11 los que tenían delantales negros y estaban en riego, pero las cosas avanzaron conforme se usó el poder del "Pin del chef" y sabotaje.

Aun así, los cocineros sacaron adelante las pruebas y entregaron recetas que dejaron impresionado a los chefs. De modo que los SALVADOS en la semana 1 de MasterChef 24/7 fueron Lancer, Michelle, Jazmín, Carmen, Arturo, Antrax, Pablo, Claudio, Camila y Luis.

¿A qué hora pasan MasterChef 24/7? Así puedes seguir TODO lo que pasa

Para ver MasterChef 2026 en la TV, puedes sintonizar la señal de Azteca UNO de lunes a viernes en punto de las 20:30 horas; y los domingos de eliminación a partir de las 20:00 horas. Y para no perderte ni un solo detalle de lo que pasa en el Universo MasterChef 24/7, a través de YouTube, el sitio de Azteca UNO y las cámaras de acceso total en Disney+.