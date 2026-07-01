masterchef-24/7
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

Los participantes castigados de MasterChef 24/7 cumplen su sanción en la cocina oculta... ¡de madrugada! (VIDEO)

A excepción de Camila, los cocineros sancionados en la gala de beneficios y castigos se encargaron de limpiar la dark kitchen

A excepción de Camila, los cocineros sancionados en la gala de beneficios y castigos se encargaron de limpiar la dark kitchen tras la clase personalizada sobre trompos para hacer tacos que recibieron Antrax, Claudia y Ramahá como capitanes de la próxima batalla por equipos.

Tags relacionados
MasterChef Mejores Momentos de MasterChef 24/7

Videos