Los participantes castigados de MasterChef 24/7 cumplen su sanción en la cocina oculta... ¡de madrugada! (VIDEO)
A excepción de Camila, los cocineros sancionados en la gala de beneficios y castigos se encargaron de limpiar la dark kitchen
A excepción de Camila, los cocineros sancionados en la gala de beneficios y castigos se encargaron de limpiar la dark kitchen tras la clase personalizada sobre trompos para hacer tacos que recibieron Antrax, Claudia y Ramahá como capitanes de la próxima batalla por equipos.