Fue por votaciones que se conoció al tercer Capitán de la semana; pero dos lo dejaron todo en la cocina de MasterChef 24/7 ¿Quiénes fueron?
Los verrines fueron clave y la decisión del público completó la lista de Capitanes de la semana.
La competencia por la Capitanía llegó a su fin este martes. Gracias a sus verrines, los Cocineros lograron destacar y el público eligió al tercer Capitán de la semana, dejando definidos a todos los líderes que tendrán la responsabilidad de guiar la Batalla por Equipos de MasterChef 24/7.