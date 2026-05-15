¡Aprovecharon para conocer todos los rincones! Los creadores jugaron a las escondidas en MasterChef 24/7 (VIDEO)
Los influencers se tomaron un momento para estrechar lazos y divertirse luego de experimentar los difíciles retos gastronómicos
Luego de experimentar los difíciles retos gastronómicos impuestos por los “Maestros del fuego” de este día, los influencers decidieron jugar a las escondidas en el Mundo de MasterChef 24/7. ¿Cómo le fue a Mariana Ávila? Te invitamos a descubrirlo en este video.