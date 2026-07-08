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OFICIAL: Michelle consigue ser la segunda Capitana de MasterChef 24/7 y el público elige a Daniela Parra por votaciones

Las segundas degustaciones de la noche culminan con Michelle como la nueva Capitana para la Batalla por Equipos y ya tenemos a la tercera.

Las segundas degustaciones de la noche pusieron a prueba el talento de los Cocineros en MasterChef 24/7. Tras una decisión complicada para los Chefs, Michelle logró imponerse y se convirtió en la segunda Capitana de la Batalla por Equipos y a través de las votaciones del público, Daniela se llevó la tercera y última.

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