OFICIAL: Michelle consigue ser la segunda Capitana de MasterChef 24/7 y el público elige a Daniela Parra por votaciones
Las segundas degustaciones de la noche culminan con Michelle como la nueva Capitana para la Batalla por Equipos y ya tenemos a la tercera.
Las segundas degustaciones de la noche pusieron a prueba el talento de los Cocineros en MasterChef 24/7. Tras una decisión complicada para los Chefs, Michelle logró imponerse y se convirtió en la segunda Capitana de la Batalla por Equipos y a través de las votaciones del público, Daniela se llevó la tercera y última.