¡Digno de pasarela! Los influencers se presentan en MasterChef 24/7 al estilo de Miss Universo (VIDEO)
Los creadores de contenido mandaron saludos a sus seres queridos y hablaron de sus lugares de origen con mucho orgullo
Para conocerse un poco más a fondo, los creadores de contenido que viven bajo el techo del Mundo de MasterChef 24/7 se presentaron ante las cámaras del reto en TikTok al estilo de Miss Universo y aprovecharon el momento para mandar saludos a sus seres queridos y hablar de sus lugares de origen con mucho orgullo.