¿Qué es y cómo se prepara el risotto? El platillo que puso en jaque a los cocineros de MasterChef 24/7

El risotto se convirtió en el gran protagonista del más reciente Jueves de Delantales Negros en MasterChef 24/7 y también en uno de los retos que más presión generó entre los participantes. Aunque a simple vista parece un platillo sencillo por estar elaborado principalmente con arroz, la realidad es que se trata de una preparación técnica que exige precisión, paciencia y mucha atención al detalle.

¿Qué es el risotto? El platillo que prepararon en MasterChef 24/7

El risotto es una preparación tradicional de origen italiano elaborada con arroz de granos grandes y redondeados, cultivados principalmente en la región de Lombardía, en la llanura del río Po. Entre las variedades más utilizadas destacan el arroz arborio y el carnaroli, famosos por su capacidad para liberar almidón y crear una textura cremosa, explica Larousse Cocina.

Risotto en MasterChef 24/7

¿Cómo se prepara el risotto?

La receta comienza dorando cebolla picada en mantequilla o aceite, donde posteriormente se añade el arroz. Después se incorpora caldo caliente poco a poco, permitiendo que el líquido se evapore antes de agregar más. Este proceso se repite varias veces hasta lograr la consistencia característica del platillo.

El risotto puede prepararse con ingredientes como queso, verduras, carnes, mariscos, por lo que es en un plato completo.

Para prepararlo correctamente, primero se sofríe cebolla o ajo en mantequilla o aceite de oliva. Después se agrega el arroz especial para risotto, como arborio o carnaroli, y se cocina ligeramente antes de incorporar vino blanco. El paso más importante llega después: añadir caldo caliente poco a poco mientras el arroz se mueve constantemente.

Ese proceso puede tardar varios minutos y requiere paciencia absoluta. Si el caldo se agrega demasiado rápido o si el arroz se deja de mover, la textura puede arruinarse por completo. Justamente por eso el platillo puso en aprietos a los cocineros de MasterChef 24/7.

Parte de la tensión aumentó cuando apareció una ventaja especial relacionada con ollas exprés, herramienta que podía ayudar a reducir tiempos de cocción. Sin embargo, no todos tuvieron acceso a ese beneficio, lo que elevó todavía más la presión dentro de la cocina.

Además de dominar la técnica del arroz, los participantes también debían cuidar el sabor, la temperatura y los ingredientes complementarios de sus platillos. En un risotto, pequeños detalles como el punto de sal o el exceso de líquido pueden marcar la diferencia entre un platillo exitoso y uno que decepcione a los chefs.