Los participantes de MasterChef 24/7 no quieren descuidar la figura y ya armaron su propio gimnasio

A pesar de que pasaron la noche sin dormir para cumplir con el primer reto de Édgar Núñez y ya hasta prepararon mole desde cero con la chef Isabel Carvajal, los participantes de MasterChef 24/7 no paran ni un momento. Y es que después de que tuvieron una visita muy especial, los cocineros se decidieron a hacer ejercicio y crearon una sección en la que estarán compartiendo sus secretos para mantener la condición física.