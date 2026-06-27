Luis confiesa todo el hate que ha recibido en redes sociales por su físico en MasterChef 24/7 (VIDEO)
El creador de contenido recordó en MasterChef 24/7 cómo fueron sus inicios en redes sociales.
Luis, uno de los participantes de MasterChef 24/7 con más carisma, reconoció este sábado 27 de junio, que cuando comenzó a hacerse un nombre en redes sociales el camino no fue sencillo, ya que muchas personas hacían comentarios despectivos e hirientes respecto a su físico. Así es como el cocinero ha logrado sobrellevar el hate en internet.