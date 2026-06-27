Carmen recibe mensaje y dice estar dispuesta a cambiar su lugar en MasterChef 24/7 con el de Lula (VIDEO)

La tarde de este sábado, los cocineros de MasterChef 24/7 recibieron mensajes de redes sociales, uno de ellos dirigido a Carmen. La publicación pedía que saliera la concursante de Tijuana y que volviera a la competencia Lula, algo con lo que la participante estuvo de acuerdo. Luego, en la transmisión en vivo, Carmen aseguró que estaría dispuesta a darle su lugar, si se lo permitieran.