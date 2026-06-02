María explota contra un cocinero de MasterChef 24/7 que “se atascó" y la dejó sin ingredientes

Los cocineros de MasterChef 24/7 se enfrentaron a un reto de velocidad con la chef Isabel Carvajal que consistió en preparar salsas macha para entregarlas al público. No obstante, completar la misión no fue nada sencillo para ellos, en especial porque tuvieron que repartirse ellos mismos los ingredientes y hubo varios que se quedaron sin nada, justo como le pasó a María.

Así lo compartió durante una charla con Arturo, que también sufrió de falta de insumos y tuvo que buscar la forma de resolver. Mientras platicaban, María se quejó de que hubo participantes que tomaron cosas de más sin importar a quién podían afectar, incluyendo a Luis, que supuestamente se llevó cosas de su estación y al final terminó desperdiciándolos.

"Luis se agarró todo para su receta, él sí se atascó y se llevó todo, pues hasta le sobró. Y a nosotros ni siquiera nos dejaron pesar, agaramos poquito de todo y luego nos lo quitaron", dijo molesta.

El amargo reclamo de María para sus compañeros de MasterChef 24/7

Siguiendo con las quejas por todos los cocineros que no fueron equitativos con la repartición de ingredientes, la participante también señaló que faltó un correctivo para los que gastaron insumos en vano y por eso todos se justificaron sin asumir las consecuencias. "Cuando la chef vio que sobraron ingredientes al final, ya se quisieron justificar", externó.

Por último, María resaltó que en este reto se dio cuenta de que hay muchos participantes que son egoístas y ella ya aprendió que no debe ser tan compartida con los que no le corresponden, pues al final termina justificada. "Yo sí les estuve dando, que dame cacahuates, que dame ajonjolí. Y ya cuando yo fui a pedirles que me ayudaran, no quisieron darme nada".

¿Quién fue el segundo eliminado de MasterChef 24/7?

Las despedidas en la cocina más famosa de México son cada vez más difíciles y esto quedó demostrado con la salida de Nash, la segunda eliminada de MasterChef 24/7. Todo porque al momento de que los chefs dieron su veredicto, los cocineros rompieron en llanto y hasta Luis bajo hecho lágrimas para despedirse de su compañera.