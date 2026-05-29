¡Dale un toque original a tus tortillas de papa con este Top 10 de ingredientes deliciosos para complementar!

La masterclass de este viernes 29 de mayo del 2026 en MasterChef 24/7 fue impartida por el "Maestro del Fuego" Diego Niño , quien con todo detalle nos compartió cómo hacer una tortilla de papa perfecta, esponjada y deliciosa... ¿pero con qué la puedes complementar? ¡Checa estas ricas combinaciones!

¿Qué ingredientes se recomiendan para las tortillas de papa?

La tortilla de papa es uno de los platillos más emblemáticos de la cocina española. Sus orígenes datan de finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, y pronto se convirtió en una opción práctica por su versatilidad y lo barato de sus ingredientes.

Huevo, papas, cebolla y aceite de oliva son la base de este platillo español que, bien elaborado con los consejos del Chef Diego Niño, es una auténtica delicia; sin embargo, también puedes echar a volar tu imaginación con otras combinaciones que van de los vegetales al pescado.

Los 10 ingredientes más populares para una tortilla de papas rendidora y rica son:

CHISTORRA: Este embutido de origen navarro se convirtió en uno de los complementos más clásicos.

ESPÁRRAGOS: La tortilla de papa con trocitos de espárragos es una opción sana y con mucha textura.

QUESO: La combinación del queso doradito con la papa suave es toda una delicia para el paladar.

BACALAO: Para Semana Santa, es aconsejable preparar la tortilla de papa con el bacalao o con salmón.

ATÚN Y CEBOLLA: Una opción más económica pero llena de proteína es ponerle atún con cebolla a tu tortilla.

MANZANA: Si te gusta combinar lo dulce con lo salado, una opción es agregarle manzanas a la tortilla de papa.

CHAMPIÑONES: Otra alternativa vegetariana para las tortillas de papa son los champiñones, ¡seguramente el sabor te conquistará!

ESPINACAS: Las espinacas, gracias a su textura suave y manejable, se pueden incorporar a la tortilla sin problemas.

JAMÓN IBÉRICO: El jamón ibérico es otro imprescindible español para potenciar el sabor de tu tortilla de papa.

CHÍCHAROS: Una ración de chícharos puede marcar la diferencia en tu tortilla y hacerla más saludable.

¿Quién es la conductora y los jueces de MasterChef 24/7?

Al igual que en otras ediciones, el equipo de jueces está compuesto por Poncho Cadena, Zahie Téllez y Adrián Herrera ; por otro lado, la conducción conservó a Claudia Lizaldi como presentadora estelar de MasterChef México 24/7 2026.

¿Dónde ver el 24/7 de MasterChef México 2026?