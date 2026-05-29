El Chef Diego Niño pone orden en MasterChef 24/7 y regaña a los participantes por su indisciplina

Las críticas por los platillos del jueves de delantales negros en MasterChef 24/7 no fueron las mejores y el Chef Diego Niño se sintió profundamente decepcionado de todos los cocineros. Esto porque desde su perspectiva, piensa que no están aprovechando las clases impartidas por los “Maestros del fuego” y eso lo hace sentir decepcionado de todo, en especial porque todo sería consecuencia de la falta de interés e indisciplina que los participantes muestran.