masterchef-24/7
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

Antrax y Jazmín muestran la buena relación que llevan dentro de MasterChef 24/7

La convivencia dentro del reality se vuelve un reto más y Antrax y Jazmín encuentran apoyo entre ellos.

Antrax y Jazmín compartieron que la convivencia con algunos participantes no ha sido sencilla. Ante esta situación, ambos Cocineros decidieron apoyarse mutuamente para enfrentar los momentos complicados dentro de MasterChef 24/7, dejando ver la buena relación que llevan y aunque la Cocinera ha estado triste, sus compañeros se unieron a ella en un momento emitivo.

Tags relacionados
MasterChef Capitanes de MasterChef

Videos