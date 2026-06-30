Antrax y Jazmín muestran la buena relación que llevan dentro de MasterChef 24/7

Antrax y Jazmín compartieron que la convivencia con algunos participantes no ha sido sencilla. Ante esta situación, ambos Cocineros decidieron apoyarse mutuamente para enfrentar los momentos complicados dentro de MasterChef 24/7, dejando ver la buena relación que llevan y aunque la Cocinera ha estado triste, sus compañeros se unieron a ella en un momento emitivo.