MasterChef 24/7 | Camila se despide de MasterChef 24/7

Camila se convierte en la eliminada de este Domingo de Eliminación. Su alegría, carisma y sonrisa conquistaron a sus compañeros y al público durante su paso por la cocina más famosa de México. Aunque hoy termina su participación en MasterChef 24/7, su historia y el cariño que sembró permanecerán, mientras una nueva etapa comienza fuera de la competencia.