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MasterChef 24/7 | Camila se despide de MasterChef 24/7

Su aventura en la competencia llega a su fin, pero deja una huella imborrable en la cocina.

Camila se convierte en la eliminada de este Domingo de Eliminación. Su alegría, carisma y sonrisa conquistaron a sus compañeros y al público durante su paso por la cocina más famosa de México. Aunque hoy termina su participación en MasterChef 24/7, su historia y el cariño que sembró permanecerán, mientras una nueva etapa comienza fuera de la competencia.

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