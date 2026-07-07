Entre platillos crudos y grandes ideas tenemos al primer ganador de la noche: Antrax consigue ser un Capitán de esta semana en MasterChef 24/7
Las primeras degustaciones de la noche pondrán en juego el primer puesto de Capitán de la semana.
Arrancan las primeras degustaciones de la noche y entre algunas sorpresas desfavorables por otros Cocineros como entregar platillos crudos, Antrax logra conseguir la primera capitanía de la semana. Los Chefs evaluaron cada platillo para decidir quién demostró el mejor desempeño de esta Gala de MasterChef 24/7.