Tras la victoria de Carmen en el Reto del Pin del Chef las reacciones no se han hecho esperar, sobre todo de Ixdit y Las Guapas del Barrio de MasterChef 24/7
El triunfo de Carmen con el Pin del Chef desató todo tipo de reacciones entre los Cocineros.
Carmen consiguió el Pin del Chef este lunes y su victoria no pasó desapercibida en el universo de MasterChef 24/7. Tras el resultado, las reacciones de los Cocineros comenzaron a surgir, dejando ver opiniones, sorpresas y emociones por este importante logro dentro de la competencia.