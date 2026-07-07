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Tras la victoria de Carmen en el Reto del Pin del Chef las reacciones no se han hecho esperar, sobre todo de Ixdit y Las Guapas del Barrio de MasterChef 24/7

El triunfo de Carmen con el Pin del Chef desató todo tipo de reacciones entre los Cocineros.

Carmen consiguió el Pin del Chef este lunes y su victoria no pasó desapercibida en el universo de MasterChef 24/7. Tras el resultado, las reacciones de los Cocineros comenzaron a surgir, dejando ver opiniones, sorpresas y emociones por este importante logro dentro de la competencia.

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