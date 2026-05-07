MasterChef México 24/7: ¿Quiénes son los nuevos maestros del fuego Isabel Carvajal y Édgar Núñez?

MasterChef México está cada vez más listo para encender los fogones en su nueva edición 24/7 este próximo 17 de mayo 2026 por Azteca Uno y el cual llega con una super apuesta donde el público podrá seguir a los participantes prácticamente todo el día y conocer lo que sucede detrás de cada reto culinario y como parte de estos retos se han integrado a los Chefs Diego Niño y Lili Cuéllar; Isabel Carvajal y Édgar Nuñez, quienes fungirá como “Maestros del fuego”.

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En esta edición los capítulos prometen ser más exigentes y emocionales del reality, ya que además de las tradicionales pruebas de cocina, los participantes enfrentarán presión constante, convivencia y hasta clases impartidas por reconocidos Chefs profesionales.

¿Quién es la Chef Isabel Carvajal, experta en el sabor tradicional mexicano?

La Chef Isabel Carvajal llega al reality como una especialista en cocina tradicional mexicana, su nombre ha destacado por rescatar sabores caseros, técnicas artesanales y recetas que representan la esencia de distintas regiones del país. Asimismo, ha triunfado en Barcelona, el cual lo señala como un gran reto.

De acuerdo con sus declaraciones, llega a MasterChef México 24/7 para enseñarle a los participantes la importancia del sazón, la disciplina y la conexión entre el platillo y las emociones y sobre todo disfrutar este proceso.

Estoy super feliz de estar aquí, super feliz de aportar un granito de arena , ahora sí que yo soy cocinera y lo que yo aprendí de mi madre la comida vengo a aportar con los participantes, porque al final la comida tradicional es eso, amor.

¿Quién es el Chef Édgar Núñez, experto en la cocina experimental?

Por otro lado, el Chef Édgar Núñez llega para aportar el lado más innovador de la competencia gracias a sus conocimientos en la cocina experimental y sustentable, su nombre se ha consolidado a nivel internacional, además, que ha sido reconocido por su cocina mexicana contemporanea.

Su llegada a la cocina más famosa de México edición 24/7 promete llevar a los participantes al límite gracias a sus enseñanzas donde expondrá trabajar con precisión, técnica y nuevas formas de explotar y transformar ingredientes cotidianos en platillos sofisticados. Asimismo, adelantó que siempre va a ganar es el que tenga la mejor mentalidad.