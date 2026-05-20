Daniela revive en Notibola REGAÑO del chef Poncho Cadena en MasterChef 24/7: ¿le tiene rencor?

El chef Poncho Cadena se puso en modo firme en la cocina de MasterChef 24/7 y le dejó muchas cosas en claro a Daniela Parra ... ¡le pidió limpieza y disciplina a la hora de cocinar, un electrizante momento que la joven rememoró en Notibola al lado del querido Luis!

¿Daniela Parra está molesta con el chef Poncho Herrera porque la regañó?

La mañana de este martes 20 de mayo del 2026, Daniela Parra fue convocada por Luis para participar en el Notibola y hablar sobre uno de los momentos más comentados en redes sociales en las últimas horas... ¡el regañón firme que le puso el chef Poncho Cadena!

"Vamos a preguntarle a Dani qué opina pues de ayer, estas tarjetas muy polémicas... ¿crees que fue el mejor momento para poder hacer uso de ella o te arrepentiste?"

Dani, de buen humor, aseguró que no le guarda rencor al estricto juez de MasterChef porque reconoció que se merecía el regaño, además de que tenía ganas de aprender de él, algo que sí se logró aunque no de una forma suave.

"Yo estaba decidida a aprender del chef, ya aprendí, necesitaba de una regañada en televisión nacional para agarrar la onda y estuvo muy bien", dijo Daniela bastante convencida, quien prometió ser más ordenada en la siguiente ocasión... ¡los chefs exigen limpieza y disciplina en cada platillo!

¿Qué le dijo el chef Poncho Cadena a Daniela Parra!

Ayer martes, los ánimos se encendieron en la cocina más famosa de México cuando el chef Poncho Cadena se tomó unos minutos para hablarle fuerte a todos los cocineros, en especial a Daniela Parra:

Fiel a su estilo directo, Poncho dejó claro que no volverá a apoyar a ningún concursante, incluso si cuenta con tarjetas de ventaja, mientras no exista orden y limpieza en la cocina.

"Voy a hablar por mí: como te reciben, uno da. Yo no vuelvo, aunque salgan las tarjetas, pero me van a recibir en una estación limpia, digna de la cocina. Daniela, no le eché ganas a nada porque sé que de esto vas a aprender: es un insulto, NO se vale, están en la universidad más poderosa de México de gastronomía, tómenselo en serio, menos barullo arriba y más tiempo de conciencia", exigió el chef.

"No estoy enojado: estoy siendo firme, NO desperdicien el tiempo", concluyó Poncho ante una avergonzada Daniela.

¿Quién es la conductora y los jueces de MasterChef 24/7?

Al igual que en otras ediciones, el equipo de jueces estará compuesto por Poncho Cadena, Zahie Téllez y Adrián Herrera; por otro lado, la conducción tampoco tendrá cambios y conservará a Claudia Lizaldi como presentadora estelar de MasterChef México 24/7 2026.

¿Dónde ver el 24/7 de MasterChef México 2026?