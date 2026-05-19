Daniela abre su corazón y comparte su historia con Michelle en MasterChef 24/7

Daniela tuvo una conversación muy personal con Michelle, donde compartió la conexión especial que mantiene con su papá y cómo esa relación ha marcado su camino. Entre recuerdos y emociones, mostró su fortaleza, pero también la vulnerabilidad que la acompaña en este proceso. Su historia dejó claro que detrás de cada cocinero también hay luchas y sueños que los impulsan a seguir adelante.