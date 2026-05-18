MasterChef 24/7: el padre José de Jesús Aguilar le da la bendición a los participantes en una visita sorpresa
Además de desearles lo mejor en esta experiencia, el padre José de Jesús Aguilar recordó su paso por MasterChef y les auguró una estancia inolvidable.
Las sopresas siguen en MasterChef 24/7 y en su primer día, los participantes ya recibieron una visita muy especial: el padre José de Jesús Aguilar, quien platicó con ellos para “darles la bendición” en esta nueva etapa. Además, el clérigo recordó su paso por la cocina más famosa de México y aseguró que esta experiencia los transformará por completo, tanto que cuando salgan, sentirán que nunca volverán a ser los mismos de antes.