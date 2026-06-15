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Este lunes de Pin del Chef en MasterChef 24/7 los Cocineros se pondrán a prueba en parejas

Las votaciones serán clave en un reto donde los sabores, aromas y texturas marcarán la diferencia.

En el lunes los cocineros enfrentarán un desafío donde las decisiones tendrán un gran peso. Los Cocineros pondrán a prueba su creatividad con platillos elaborados a partir de ingredientes “sensoriales”, buscando sorprender más allá del sabor; además de que las votaciones tendrán un gran peso en este lunes del Pin del Chef en MasterChef 24/7.

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