Resumen del viernes 12 de junio: Conflictos, reconciliaciones y estrategias en MasterChef 24/7

El viernes 12 de junio se vivió una jornada llena de emociones en MasterChef 24/7. Los cocineros enfrentaron fuertes roces que pusieron a prueba la convivencia dentro de la cocina, pero también hubo espacio para aclarar diferencias y buscar soluciones. Mientras algunos participantes replantearon sus estrategias para avanzar en la competencia, otros demostraron que los lazos de amistad y afecto continúan fortaleciéndose día a día. Entre conversaciones intensas, nuevas alianzas y deliciosos platillos, la cocina más famosa de México volvió a demostrar que no solo se trata de cocinar, sino también de vivir emociones que dejan huella.

