¿En qué consiste el reto de mermeladas de la chef Lili Cuéllar en MasterChef 24/7? REGLAS y más detalles

La "Maestra del Fuego" Lili Cuéllar se hizo presente este martes 26 de mayo del 2026 con una interesante tarea al nivel de MasterChef 24/7... ¡organizó a los cocineros por DUPLAS para hacer un pedido de mermeladas bastante grande... y sí, deben quedar perfectas!

¿En qué consiste el reto de las mermeladas de la maestra Lili Cuéllar en MasterChef 24/7?

La mañana de hoy, la rutina y los chismes de los cocineros tuvieron una pausa cuando la maestra repostera Lili Cuéllar los convocó en la Cocina Oculta de MasterChef 24/7 para ponerles un reto exigente, pero apasionante y muy educativo ya que harán postres para alguien más.

"Llegó el momento de arrancar, porque HOY VAN A SALIR DE SU ZONA DE CONFORT", advirtió la chef. "Bienvenidos a la Cocina Oculta de MasterChef, esta cocina se diseñó con un solo propósito que es ponerlos a prueba en las condiciones de un servicio real, implacable y de niveles profesionales. A partir de hoy, esta cocina va a operar dos veces a la semana", explicó la chef.

El primer servicio que significó el debut de los cocineros en la cocina oculta tuvo que ver con un... ¡reto de mermeladas! cuyas reglas fueron explicadas por Lili con todo detalle.

"Cada uno de ustedes tendrá exactamente una hora y 45 minutos para poder preparar 20 frascos de mermeladas perfectas; estamos hablando de un total de 420 mermeladas que saldrán de esta cocina directamente a personas externas al mundo de MasterChef, no pueden quedar mal", adelantó la maestra.

El reto no es sólo hacer las mermeladas, pues la chef adelantó que las personas probarán el producto y sí... ¡van a opinar! "Dejen el alma en cada frasco", pidió la chef, quien dejó en claro que es un reto individual, pero por temas de espacio y material organizó duplas; asimismo, les prohibió copiar sus recetas.

Las duplas de frutas y cocineros quedaron así:

GUAYABA Y JAMAICA : Flor y Daniel

: Flor y Daniel MANGO : Carmen y Michelle

: Carmen y Michelle MANDARINA : Jazmín y Camila

: Jazmín y Camila FRAMBUESA : Lula y Ramahá

: Lula y Ramahá BLUEBERRY : Diego y Nash

: Diego y Nash NARANJA : Pablo y Claudia

: Pablo y Claudia CEREZA : Ricardo y Ántrax

: Ricardo y Ántrax CIRUELA : Lancer y Emmanuel

: Lancer y Emmanuel LICHI : María e Ixdit

: María e Ixdit JAMAICA: Luis y Julio

Arturo, por tener el pin del chef , tuvo la libertad de trabajar solo y de elegir frutas y combinaciones (durazno-mandarina, piña-mango o fresa-menta), pero sin copiar las recetas de Lili.

¿Quién es la conductora y los jueces de MasterChef 24/7?

Al igual que en otras ediciones, el equipo de jueces está compuesto por Poncho Cadena, Zahie Téllez y Adrián Herrera; por otro lado, la conducción conservó a Claudia Lizaldi como presentadora estelar de MasterChef México 24/7 2026.

¿Dónde ver el 24/7 de MasterChef México 2026?