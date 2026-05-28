Daniela se desahoga con Pablo tras recordar a su papá: “Tenía en mi mente que me iba a poder ver 24/7"

Daniela Parra tuvo una noche exitosa en la batalla por equipos del miércoles pasado, pues fue la elegida por el público para salvarse del reto de eliminación del próximo domingo; sin embargo, de regreso al Mundo MasterChef 24/7, la cocinera tuvo un emotivo momento con Pablo, ya que habló de su historia de vida con su compañero.

Luego de que Carmen reiterara su molestia por el silencio de Claudia tras la clase magistral que tuvo con la Chef Isabel Carvajal, Pablo y Daniela se apartaron del grupo en el que estaban para hablar, pues el cocinero notó que su compañera se veía algo decaída.

Daniela le contó a Pablo algunos pormenores de su vida tras el encarcelamiento de su papá e hizo hincapié en que había pensado que su padre la estaría viendo en la transmisión 24/7 de MasterChef México; sin embargo, no consideró que no tendría acceso a Disney+.

La salvada de esta semana apuntó lo difícil que ha sido para ella el proceso penal de su papá durante los últimos cinco años, por lo que Pablo se solidarizó con su compañera y le compartió que seguramente su padre está orgulloso de su desempeño en el reality show.

Pablo exhortó a Daniela para que no reprima sus sentimientos y que puede confiar en él para desahogarse cada que necesite hablar con alguien al interior de MasterChef 24/7.

¿Cuál es el siguiente evento de MasterChef 24/7?

Esta noche conoceremos a los cocineros que portarán los indeseables delantales negros y que correrán peligro del reality show el próximo domingo; la transmisión comenzará en punto de las 08:30 PM por la señal de Azteca UNO.

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