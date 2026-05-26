¿Hora límite para VOTAR y darle la VENTAJA DEL CHEF a tu cocinero favorito hoy 26 de mayo del 2026 en MsterChef 24/7?

MasterChef 24/7 ya esta en llamas, pues han pasado solo algunos días y la conitnda ya nos ha dado momentos milanuncios y personajes entrañables, por ello ahora es tu momento de poder ayudar a ty concierto favorito a lseguir dentro de la cocina más famosa de México, recuerda que la votaciones ya se encuintran abiertas y será hasta que Claudia declare el cierre durante el programa, que podras darle tus 10 votos al cocinero que quierar impulsar a seguir dentro del reality culinario más importante de México.

Ahora lee: Tepito conquista Cannes: Cortometraje mexicano gana la Palma de Oro 2026

Aún estás a tiempo; recuerda que hoy 26 de mayo del 2026 podrás apoyar a tu cocinero favorito para que obtenga “La Ventaja del Chef”. Toma en cuenta que esta es una de las ventajas más importantes de toda la contienda, pues le permite al ganador contar con una serie de tarjetas que pueden cambiar por completo el destino de los cocineros.

¿Qué significa ganar la Ventaja del Chef ?

Dentro de una contienda culinaria como lo es MasterCherf 24/7, en donde cada momento puede llevarte al límite, La Ventaja del Chef se presenta como la oportunidad de sobresalir en reto clave, pues te permite contar con tres oportunidades de ayuda y guía de los Chefs por 10 minutos, tiempo que puede ser más que suficiente para pasar de un platillo bueno a uno espectacular que te coloque en la cima de la contienda culinaria.

¿Cómo votar y apoyar a tu contendiente favorito en MasterChef 24/7?

Si quieres ayudar a tu concursante favorito, toma en cuenta que las votaciones se encuentran abiertas hasta que Claudia declara durante el programa en directo por Azteca UNO el cierre oficial. Para impulsar a tu cocinero favorito, cuentas con 10 votos y es AQUÍ donde puedes ingresar a la página oficial para las votaciones.

Sigue todo el 24/7 de la cocina más famosa de México por Azteca UNO, la transmisión en VIVO por Disney Plus y por todas nuestras redes sociales.