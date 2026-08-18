“Nadie sabe lo que uno está pasando aquí": Flor rompe en llanto tras el inicio de la etapa final de MasterChef 24/7 (VIDEO)
La cocinera se valió de las cámaras del Mundo MasterChef para compartir su frustración por el resultado de la gala por el Pin del Chef
Luego de que los Chefs no probaran el platillo que presentó en el segundo reto de la pasada gala por el Pin del Chef, Flor se valió de las cámaras del Mundo MasterChef para compartir su frustración por el resultado y su ansiedad por ofrecer su mejor desempeño en la competencia.