¿Qué pasó con Ixdit y Emmanuel de MasterChef 24/7? Todo parece indicar que tendrían problemas después de esta pelea:
Una fuerte discusión entre Ixdit y Emmanuel dejó en el aire el futuro de su relación dentro de la competencia.
El universo de MasterChef 24/7 vuelve a dar de qué hablar, pero esta vez no solo por la cocina. Una intensa pelea entre Ixdit y Emmanuel encendió las especulaciones sobre el estado de su relación, dejando a todos con la misma pregunta: ¿terminaron o aún hay posibilidad de reconciliación?