Jazmín le compartió las instrucciones a sus compañeros para que preparen un soufflé y así conseguir a la Salvación de MasterChef 24/7
La precisión y la comunicación serán clave en este nuevo desafío de cocina.
María, Diego y Ricardo iniciaron el segundo reto bajo el mando de Jazmín, quien será la encargada de dar las instrucciones para preparar un soufflé en MasterChef 24/7. Los cocineros deberán demostrar atención, técnica y coordinación para lograr un buen resultado en este viernes de Salvación.