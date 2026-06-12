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Jazmín le compartió las instrucciones a sus compañeros para que preparen un soufflé y así conseguir a la Salvación de MasterChef 24/7

La precisión y la comunicación serán clave en este nuevo desafío de cocina.

María, Diego y Ricardo iniciaron el segundo reto bajo el mando de Jazmín, quien será la encargada de dar las instrucciones para preparar un soufflé en MasterChef 24/7. Los cocineros deberán demostrar atención, técnica y coordinación para lograr un buen resultado en este viernes de Salvación.

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