Así es como ha seguido forjándose la relación entre Lancer y Michelle que le rompió el corazón a Luis
La relación entre Lancer y Michelle continúa fortaleciéndose mientras Luis sigue afectado por la situación.
La relación entre Lancer y Michelle continúa desarrollándose y cada vez es más evidente la conexión entre ambos participantes de MasterChef 24/7. Mientras tanto, Luis no ha ocultado que esta situación le ha afectado emocionalmente, añadiendo un nuevo capítulo a una de las historias más comentadas de la convivencia.