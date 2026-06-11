“Sentí que nos abandonó": Jazmín le abre su corazón a Antrax y le revela un triste momento familiar (VIDEO)
Jazmín le contó a Antrax un duro episodio de su vida y no dudó en sincerarse con él en MasterChef 24/7.
Luego de un miércoles de batalla por equipos y recibir una masterclass por parte de la Chef Zahie en MasterChef 24/7, Jazmín y Antrax tuvieron una conversación en la que la influencer abrió su corazón y compartió con el cocinero un capítulo doloroso de su vida, del cual, hoy reconoce que aprendió mucho.