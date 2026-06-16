Los Cocineros de MasterChef 24/7 deberán cocinar orejas y lengua para buscar hacerse la Capitanía de la semana
Un nuevo reto llega a MasterChef 24/7 y los beneficios y castigos aumentan la presión rumbo a la Capitanía.
En este Martes de Beneficios los cocineros enfrentan una prueba cada vez más exigente dentro del universo de MasterChef 24/7. Para demostrar su talento y buscar la oportunidad de convertirse en Capitanes, deberán preparar un platillo utilizando lengua y orejas de cerdo como ingrediente principal.