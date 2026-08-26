“Yo ya me fui para ella": Lancer marca su distancia de Michelle tras sus declaraciones en MasterChef 24/7 (VIDEO)
El comentario de Michelle en el que deseó la salida de Lancer de la competencia culinaria molestó mucho al cocinero
El Mundo MasterChef fue escenario de los pormenores de la más reciente pelea entre Lancer y Michelle, y es que el comentario de la cocinera en el que deseó la salida de su pareja de la competencia culinaria molestó mucho al participante, quien se sinceró al respecto con Claudia, Flor e Ixdit.