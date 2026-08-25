Revive lo mejor de MasterChef 24/7 en El Otro Lado de Los Realities de este martes
En sus últimos días MasterChef 24/7 ha subido la intensidad a nuevos niveles y aquí repasamos los mejores momentos.
A pocos días de la gran Final de MasterChef 24/7 los Cocineros se han enfrentado a unos de los restos más complejos y aunque falta poco tiempo para que la competencia llegue a su fin, estos días han parecido eternos dentro de la cocina más popular de todo México. ¡Sigue eso y más en El Otro Lado de Los Realities de este martes.