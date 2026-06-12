La comunicación entre Antrax y los cocineros parece no ser lo mejor en este reto ¿Qué pasará?
La atención y la claridad fueron clave en un reto donde cada indicación podía cambiar el resultado.
Los Chefs señalaron la importancia de seguir correctamente las instrucciones durante el reto de los canelones del viernes de Salvación en MasterChef 24/7. La preparación se complicó cuando destacaron las malas indicaciones de Antrax, demostrando que la comunicación y precisión son fundamentales dentro de la cocina.