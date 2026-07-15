El triatlón será clave en la Batalla por Equipos de MasterChef 24/7 y en el primer reto deberán de preparar un açaí bowl
Los equipos enfrentarán un desafiante primer reto con açaí bowls que marcará el rumbo de la competencia.
La Batalla por Equipos comienza con un reto que exigirá técnica, creatividad y precisión en MasterChef 24/7. Los cocineros deberán preparar unos açaí bowls para convencer a los jueces y darle a su equipo la ventaja en esta intensa prueba. ¿Quién logrará imponerse desde el primer desafío?