Ixdit consigue ser la tercera Capitana de MasterChef 24/7 y así es como se formaron los Equipos para la Batalla de este miércoles
Con los tres Capitanes definidos, la competencia entra en una nueva etapa con equipos listos para enfrentarse.
La formación de equipos quedó completa en MasterChef 24/7 tras conocer al tercer Capitán de la competencia. Con los tres líderes definidos, los cocineros ya tienen claro el camino que seguirán en el reto de esta noche, donde el trabajo en equipo, la estrategia y la cocina serán clave para conseguir la victoria.