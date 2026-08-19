Esta noche los Chefs se acercaron a los Cocineros a visitarlos en uno de las Batallas por Equipos más intensas de la temporada de MasterChef 24/7
Los Chefs visitan a los Cocineros y elevan la tensión en una batalla que promete ser inolvidable.
Los Chefs visitan a los Cocineros durante una de las Batallas por Equipos más esperadas de toda la temporada de MasterChef 24/7. Su presencia pone aún más presión sobre los participantes, quienes deberán demostrar todo su talento para superar este importante reto.