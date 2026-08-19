“No saben lo difícil que es estar encerrado": El sentido mensaje de Carmen en MasterChef 24/7 (VIDEO)

Esta tarde en la Dark Kitchen, Carmen se dio a la tarea de prepararle un “Pastel de elotes” a Flor por motivo de su cumpleaños, sin embargo, aprovechó el tiempo en la cocina para hacer una fuerte reflexión, y es que a tan solo unos cuantos días de que termine el reality, la cocinera expresó que no ha sido fácil pasar tanto tiempo encerrada y que aunque ya quiere ver a sus seres queridos, tiene miedo de lo que hallará a su salida.