Los Chefs asesoran a los Cocineros durante la preparación de sus rollos suizos este viernes en MasterChef 24/7
Los Chefs recorrieron las estaciones para conocer las estrategias de los Cocineros en uno de los retos más complicados.
Los postres no son el punto fuerte de los Cocineros en MasterChef 24/7, y los Chefs lo tienen muy claro durante la preparación de los rollos suizos. Durante el reto, visitaron cada estación para escuchar sus ideas de preparación, evaluar su estrategia y guiarlos antes de la degustación final.