Un rollo suizo podría ser la última oportunidad de que los Cocineros de MasterChef 24/7 se salven este viernes
Los Cocineros enfrentarán su última oportunidad para evitar el Delantal Negro preparando un exigente rollo suizo.
La tensión llegará al máximo este viernes de Última Salvación, cuando los Cocineros disputen su última oportunidad de salvarse de la Gala de Eliminación del domingo. El reto será elaborar un rollo suizo, un postre que pondrá a prueba su técnica, precisión y nervios para mantenerse en MasterChef 24/7.