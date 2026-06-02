Luis le pone un alto a los chismes con “hate” en MasterChef 24/7: “Yo vine a cocinar”

Luis fue contundente en medio de la ola de "hate" interno que ya comenzó a invadir a cada rincón del mundo MasterChef 24/7 y dejó claro que él ya no se va a dedicar a hablar mal de sus compañeros o a imitarlos... ¡prefiere cocinar y mantenerse enfocado en su preparación gastronómica!

¿Qué dijo Luis sobre la ola de "hate" y burlas en MasterChef 24/7?

Los ánimos se encendieron en MasterChef 24/7 a raíz del reto de salsa macha que tuvo lugar en la Cocina Oculta bajo la atenta mirada de la "Maestra de Fuego" Isabel Carvajal : los incidentes y la falta de compañerismo escalaron a tal grado, que algunos cocineros se quedaron sin ingredientes para terminar el reto, además de que Lancer y Ricardo por poco causan un accidente por descuidar la lumbre.

Esto dio lugar a un contundente llamado de atención de la Maestra, quien le pidió a los chicos seguir instrucciones y trabajar mejor en equipo, detalle que enfureció sobre todo a Ricardo: el cocinero habló pestes de la Chef Isabel junto con Carmen , "cortó" su amistad con Ramahá e incluso imitó a los dos, lo que dejó un ambiente incómodo.

El caso de Ricardo no es aislado: ya son varios los cocineros que se la viven en chismes repletos de burlas y "hate" en contra de sus compañeros, por lo que Luis decidió ser diferente: ¡ya no perderá su tiempo hablando de los demás y, en lugar de ello, se dedicará a cocinar!

"Yo soy de la idea de que si de tu boca no va a salir algo para construir entonces guárdatelo, no es necesario, ¿entiendes? No se trata de ser cul3r0 o de no ser cul3r0, sino de que simplemente hay que ser conscientes", reflexionó el creador de Notibola.

"Todos tenemos nuestra lucha: ella trae su lucha, tú traes tu lucha y ya, listo, yo por eso al chisme y eso le bajé, le bajé porque también qué necesidad de que me martirice por algo que no siento, mejor me dedico a cocinar que es a lo que vine... y sí, a cotorrear, pero más que nada a cocinar que es a lo que vine", confió.

¿Luis cumplirá su palabra o caerá en el vicio del chisme destructivo? ¡Los ánimos están al tope en MasterChef 24/7 y TODO puede pasar! No te pierdas las transmisiones para enterarte de más.

¿Quién es la conductora y los jueces de MasterChef 24/7?

Al igual que en otras ediciones, el equipo de jueces está compuesto por Poncho Cadena, Zahie Téllez y Adrián Herrera; por otro lado, la conducción conservó a Claudia Lizaldi como presentadora estelar de MasterChef México 24/7 2026.

¿Dónde ver el 24/7 de MasterChef México 2026?