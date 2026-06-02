¡Furioso! Ricardo ARREMETE contra la Chef Isabel Carvajal tras reto de salsa macha: “La trae contra mí"

Ricardo no pudo quedarse callado por más tiempo y, luego del reto de salsa macha de este martes 02 de junio del 2026 que tuvo lugar en la Cocina Oculta, el participante de MasterChef 24/7 arremetió en contra de la Chef Isabel Carvajal... ¡criticó su actitud y además la acusó de "agarrarlo de su puerquito" para crear contenido! Así lo dijo.

¿Qué dijo Ricardo de la "Maestra del Fuego" Isabel Carvajal en MasterChef 24/7?

Ricardo, quien desde un principio tuvo roces y encontronazos con la Chef Isabel Carvajal por sus constantes quejas y su actitud dentro de la cocina, arremetió de forma contundente en contra de la Maestra... ¡defendió su receta de salsa macha a pesar de que a la experta no le gustó para nada e incluso lo señaló por quemar el aceite con todo y sartén!

"Ahora sí le iba a decir 'maestra, con todo respeto, le pregunta uno algo y usted le contesta a uno bien enojado' (…) ella dijo 'sigue las mismas instrucciones, dale tu toque (a la salsa macha), si mi toque era requemar BIEN el aceite, ¿cómo va a saber mejor un aceite quemado o un aceite frío?", dijo Ricardo sobre el incidente en la Cocina Oculta.

La Chef Isabel Carvajal no pudo evitar hacer una cara de asco cuando probó la "creación" de Ricardo e incluso le reclamó a los cocineros el hecho de que no siguieran instrucciones y se pusieran creativos con las recetas cuando no lo debieron hacer, algo que también despertó el rencor en el cocinero.

"Es una diferencia de sabores, entonces pues la maestra agarra con uno, y dijo algo que no debió haber dicho: 'La gente tibia ni Dios la quiere', ¿a qué se refiere con eso, eh?", reclamó Ricardo bastante furioso, quien fue más allá al involucrar a Carmen, otra de las regañadas, en el debate, además de que imitó a la Chef.

"Lo bueno es que mi salsa está buena y le va a encantar a la gente (…) a ver Carmen, ¿no crees que la Chef se contradice en lo que dice? A mí y a Carmen nos trae de encargo", expresó.

"Díganme lo que quieran, pero a mí ya me traen de bajada, yo sé que quiere que le dé una contestada, quiere contenido la Chef, es lo que quiere... ¿es porque no vivimos en Barcelona, acaso?", replicó Carmen.

Como ves, el hecho de que no todos los cocineros alcanzaran ingredientes y la Chef Isabel Carvajal les llamara la atención a cada momento encendió los ánimos en MasterChef 24/7... ¿algún día habrá una confrontación con la "Maestra de Fuego" o todo se quedará en quejas?

¿Quién es la conductora y los jueces de MasterChef 24/7?

Al igual que en otras ediciones, el equipo de jueces está compuesto por Poncho Cadena, Zahie Téllez y Adrián Herrera; por otro lado, la conducción conservó a Claudia Lizaldi como presentadora estelar de MasterChef México 24/7 2026.

¿Dónde ver el 24/7 de MasterChef México 2026?