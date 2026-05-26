¡Regañan a Luis por sus UÑAS LARGAS! La maestra Lili Cuéllar le pide limpieza en el reto de mermeladas

Luis, el carismático cocinero de MasterChef 24/7 , se llevó un fuerte llamado de atención por parte de la maestra Lili Cuéllar justo antes de iniciar el tenso reto de mermeladas que mantiene a todos los concursantes en un estado de tensión y creatividad... ¡el creador de Notibola no se cortó bien las uñas, algo IMPERDONABLE en la cocina!

¿Qué le dijo la maestra Lili Cuéllar a Luis por sus uñas largas en MasterChef 24/7?

Como te comentamos acá, la "Maestra del Fuego" Lili Cuéllar inauguró la Cocina Oculta de MasterChef 24/7 con una tarea complicada : ¡cada cocinero debe hacer 20 frascos de mermeladas que serán probados y evaluados por personas ajenas al reality!

Emmanuel, Flor e Ixdit recibieron un llamado de atención por tapar sus camas con cobijas, algo que está prohibido en el reality, pero el adorado Luis también fue regañado por la maestra por un detalle que no le agradó para nada: ¡sus UÑAS LARGAS!

"¿Ya te arreglaste las uñas?", fue lo primero que la chef le preguntó a Luis, quien extendió una mano para mostrarle a su maestra que, según él, sí había cumplido... ¡sin embargo, aún estaban bastante largas, algo que no le agradó a Lili!

"¡Luis, Luis, pero acá yo todavía veo uña, bien limpita, bien limpita, más cortitas, más cortitas, no te va a arder, te prometo que no te va a pasar nada (…) yo aún veo esto y ahí se mete mugre, comida, se echa a perder", exclamó Lili Cuéllar.

Luis, por su parte, se mostró un poco reacio a dejarse las uñas al ras, aunque prometió que lo haría: "¿Más cortitas? ¡Es que me va a arder!", se lamentó el cocinero.

¿Luis cumplirá con las estrictas reglas de limpieza que todo buen chef profesional debe tener? ¡MasterChef 24/7 llegó a su segunda semana y, por supuesto, los jueces se pondrán más duros con sus criterios para evaluar y eso incluye la limpieza personal, de las estaciones de trabajo y de los platos!

¿Quién es la conductora y los jueces de MasterChef 24/7?

Al igual que en otras ediciones, el equipo de jueces está compuesto por Poncho Cadena, Zahie Téllez y Adrián Herrera; por otro lado, la conducción conservó a Claudia Lizaldi como presentadora estelar de MasterChef México 24/7 2026.

¿Dónde ver el 24/7 de MasterChef México 2026?