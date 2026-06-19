Conoce las indicaciones de este reto de Salvación en MasterChef 24/7, donde además se puso en duda la continuidad de María
Las reglas del Reto del viernes de Salvación llegan con una noticia inesperada que pone en juego la permanencia de María.
Se revelaron las indicaciones del Reto del viernes de Salvación, mientras los Chefs dieron a conocer la ausencia de María y la incertidumbre sobre su continuidad dentro de MasterChef 24/7. Su lugar está en riesgo y los cocineros deberán enfrentar un nuevo desafío para mantenerse en la cocina más importante.