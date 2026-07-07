Lo más emotivo de la noche de MasterChef 24/7: Daniela Parra no puede contener las lágrimas tras recordar a su papá en el día de su cumpleaños
La Cocinera Daniela vivió uno de los momentos más emotivos de la noche al recordar a su papá en una fecha muy especial.
La cocina de MasterChef 24/7 se llenó de emociones cuando Daniela Parra recordó a su papá en el día de su cumpleaños. La Cocinera no pudo contener las lágrimas al compartir este momento tan personal, conmoviendo a sus compañeros y a los espectadores.