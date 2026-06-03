Pablo revela cuáles son los 2 COCINEROS de MasterChef 24/7 que actúan mejor: ¡entérate!

Pablo y Daniela compartieron un íntimo momento en una de las habitaciones de MasterChef 24/7 en donde compartieron chismes, anécdotas curiosas y soltaron una curiosa revelación... ¡para el cocinero, hay 2 actores natos entre sus compañeros que podrían triunfar en la pantalla!

¡Estricto! Así fue la REVISIÓN DE MANOS con el Chef Edgar Núñez en MasterChef 24/7 (VIDEO)

¿Quiénes son los mejores actores de MasterChef 24/7 según Pablo?

Como te comentamos acá, los cocineros se pusieron creativos en MasterChef 24/7 no sólo con la sazón, sino también con el melodrama: ¡ la noche de ayer martes ensayaron su primera telenovela ORIGINAL dentro del reality y, según las previsiones, podríamos ver el capítulo 1 este miércoles!

Luis, Lancer, Pablo, Carmen, Michelle y Daniela se anotaron para formar parte de este divertido proyecto en el que, al parecer, seremos testigos de la revelación de varios talentos para el arte dramático... ¡o al menos eso fue lo que opinó Pablo ante Daniela!

"Lancer es súper dramático", opinó Daniela. "Lancer es buen actor, súper buen actor, casi besó a Luis (…) Lancer y Arturo, Arturo es impresionante", complementó Pablo.

Daniela no se quedó con las ganas de preguntarle a Pablo hasta dónde es capaz de llegar en la telenovela... ¿besaría a Luis si el papel o la trama lo ameritan? El cocinero dudó un poco pero respondió ¡que sí lo haría! Aunque con una condición muy estricta:

"Pues si el momento lo amerita y si soy un actor profesional, de método, pues tendría que... pero sólo un piquito, nunca he besado a un hombre, no se me antoja", confesó.

¿Crees que veamos un beso entre Pablo y Luis en la primera telenovela original de MasterChef 24/7? ¡No te pierdas las transmisiones porque podrían ponerse muy divertidas con el estreno del PRIMER CAPÍTULO de este proyecto lleno de sabor!

¿Quién es la conductora y los jueces de MasterChef 24/7?

Al igual que en otras ediciones, el equipo de jueces está compuesto por Poncho Cadena, Zahie Téllez y Adrián Herrera; por otro lado, la conducción conservó a Claudia Lizaldi como presentadora estelar de MasterChef México 24/7 2026.

¿Dónde ver el 24/7 de MasterChef México 2026?