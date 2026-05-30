¿Qué es la lactonesa que el Chef Diego Niño le puso a la tortilla de papa? VENTAJAS y cómo se hace PASO a PASO

El Chef Diego Niño dejó a muchas personas con la duda cuando, en su masterclass de MasterChef 24/7, recomendó acompañar la tortilla de papa con "lactonesa" , un aderezo parecido a la mayonesa pero con una diferencia clave que la hace más saludable e idónea para personas con ciertas alergias... ¿pero qué es y cómo se hace?

¿Qué es la lactonesa y cómo se hace?

Durante su clase, el Chef Diego Niño explicó que la lactonesa es un aderezo casero cremoso y delicioso como la mayonesa, pero con la diferencia que no tiene huevo. Al no llevar huevo crudo, esta alternativa elimina por completo el riesgo de contraer salmonelosis, lo que la hace ideal para los meses de verano.

Además, la lactonesa es ideal para personas alérgicas o con intolerancia al huevo: este sustituto de mayonesa sólo necesita leche, aceite de oliva, sal y un chorrito de jugo de limón o vinagre para el sabor; opcional, se le puede agregar mostaza de Dijon.

El secreto de la lactonesa, como bien dijo el "Maestro de Fuego", es la correcta emulsión de las proteínas de la leche. El procedimiento para prepararla en casa es el siguiente:

RECETA PARA 300 GRAMOS DE LACTONESA

100 ml de leche entera

200 ml de aceite de oliva

Sal al gusto

Jugo de limón o vinagre

Mostaza de Dijon (opcional)

Una batidora

PROCEDIMIENTO:

Colocar la leche en el vaso de la batidora o un recipiente similar, cilíndrico, y colocar la batidora tocando el fondo.

Batir sin mover durante unos 20 segundos, a velocidad baja, para empezar a darle volumen a la lecha y comenzar con la emulsión.

Añadir el aceite de oliva poco a poco, en hilo, sin dejar de batir.

Es importante mantener el brazo de la batidora hasta el fondo hasta que la mezcla empiece a emulsionar y crecer.

Cuando veas el aceite en la superficie, comienza a mover el brazo de la batidora hacia arriba y hacia abajo con movimientos lentos.

Se añade poco a poco más aceite hasta tener la textura deseada; añadir más aceite de oliva poco a poco, en hilo, sin dejar de batir, y después agregar el limón o el vinagre, sal y pimienta al gusto y una punta de mostaza de Dijon en caso de contar con ella.

Si quieres hacer más lactonesa o te quedó muy espesa, podemos agregar más leche y batir de nuevo; lo mismo con el aceite.

¡Listo! Puedes guardar tu lactonesa en el refri cerrada en un frasco bien tapado.

¿Quién es la conductora y los jueces de MasterChef 24/7?

Al igual que en otras ediciones, el equipo de jueces está compuesto por Poncho Cadena, Zahie Téllez y Adrián Herrera; por otro lado, la conducción conservó a Claudia Lizaldi como presentadora estelar de MasterChef México 24/7 2026.

¿Dónde ver el 24/7 de MasterChef México 2026?