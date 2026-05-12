MasterChef 24/7: qué pasará los jueves y cómo afectará a los participantes

La temporada 2026 de MasterChef 24/7 está a punto de comenzar y promete ser una edición inolvidable, llena de momentos emocionantes y recetas deliciosas. Para esto, todos los participantes tomarán clases y se enfrentarán en diferentes retos a lo largo de la semana, aunque sin duda alguna, será a partir del jueves que todo cambie con la llegada de los primeros "delantales negros".

Así se vivirán los jueves en MasterChef México 2026 y habrá CONSECUENCIAS para los concursantes

Aunque todos los días serán parte de su preparación para hacer los mejores platillos y tendrán que ir perfeccionando sus técnicas, los cocineros de MasterChef 24/7 vivirán la presión al máximo desde el jueves. Esto porque en este día se empezarán a repartir los "mandiles negros", lo que dicta quiénes van a retos de salvación y quiénes terminarán en las pruebas de eliminación.

El mandil negro pondrá en riesgo de eliminación a los participantes de MasterChef 24/7|ESPECIAL

Cabe recordar que habrá tres líderes semanalmente y, salvo que ocurra algo extraordinario, ellos no estarán en riesgo. Es decir, automáticamente suben al balcón, garantizando una semana más en la competencia y podrán observar lo que pasa con sus compañeros desde un lugar privilegiado.

MasterChef 24/7: quiénes serán los jueces y conductores de la temporada 2026

Aunque el formato de 24/7 es nuevo para MasterChef México 2026, hay aspectos que mantendrán la esencia del programa. En la conducción, estará Claudia Lizaldi para dar instrucciones a los participantes e ir dictando el rumbo de las competencias. Mientras que los jueces serán los mismos de la temporada pasada, quedando Poncho Cadena, Zahie Téllez y Adrián Herrera, que evaluarán cada platillo.

Para la parte de conducción digital de esta edición 24/7 de Azteca UNO, los elegidos son Antonio Betancourt y Leslie Gallardo, quien además conoce de cerca esta experiencia porque fue concursante de MasterChef Generaciones 2025, de la que el creador de contenido Dani Valle resultó ganador. Así que en las redes sociales irán documentando los mejores momentos de los aspirantes al 1er lugar.

¿Cuándo empieza MasterChef 24/7?

El inicio oficial de MasterChef México 2026 está programado para el domingo 17 de mayo a las 20:00 horas a través de la señal de Azteca UNO. Para seguir la transmisión 24/7 será por el streaming de Disney+ y el minuto a minutos en las redes sociales y el sitio web.