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Ramahá responde a las críticas y promete darlo todo en MasterChef 24/7

El participante dejó clara su postura ante los señalamientos y asegura que seguirá enfocado en la competencia.

Ramahá decidió hablar sobre los comentarios y señalamientos que han surgido a su alrededor dentro de MasterChef 24/7. Dejó claro que no está dispuesto a permitir más acusaciones y aseguró que seguirá concentrado en demostrar su talento a través de sus platillos. Con una actitud firme, Ramahá afirmó que su prioridad es cocinar y dar lo mejor de sí en cada reto, convencido de que el trabajo en la cocina será la mejor respuesta ante cualquier crítica.

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