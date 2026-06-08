Ramahá responde a las críticas y promete darlo todo en MasterChef 24/7

Ramahá decidió hablar sobre los comentarios y señalamientos que han surgido a su alrededor dentro de MasterChef 24/7. Dejó claro que no está dispuesto a permitir más acusaciones y aseguró que seguirá concentrado en demostrar su talento a través de sus platillos. Con una actitud firme, Ramahá afirmó que su prioridad es cocinar y dar lo mejor de sí en cada reto, convencido de que el trabajo en la cocina será la mejor respuesta ante cualquier crítica.